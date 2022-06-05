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2 часа назад

Часть россиян вылетела из Шри-Ланки в Москву

Москва24

Часть россиян, которые не смогли ранее вылететь из Шри-Ланки из-за задержки самолета "Аэрофлота", вылетели в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по развитию туризма республики.

Часть россиян вылетела из Шри-Ланки в Москву
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По данным ведомства, большая часть пассажиров вылетела на самолете "Аэрофлота". Еще одна группа с задержанного самолета должна вылететь в Москву в воскресенье, 5 июня. Ранее сообщалось, что рейс из Коломбо в Москву отменили из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Пассажиров рейса разместили в гостинице, их обслуживают согласно стандарту авиакомпании. Позже людей пообещали проинформировать о времени вылета в Москву.

Позже МИД РФ заявило послу Шри-Ланки Джаните Абевикреме Лиянаге решительный протест из-за задержания самолета. В министерстве призвали властей Шри-Ланки в сжатые сроки урегулировать эту проблему, чтобы она не оказала негативного влияния на дружественные отношения двух стран.

Новости путешествий,МИД России,Аэрофлот,
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