Часть россиян вылетела из Шри-Ланки в Москву

Часть россиян, которые не смогли ранее вылететь из Шри-Ланки из-за задержки самолета "Аэрофлота", вылетели в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по развитию туризма республики.

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По данным ведомства, большая часть пассажиров вылетела на самолете "Аэрофлота". Еще одна группа с задержанного самолета должна вылететь в Москву в воскресенье, 5 июня. Ранее сообщалось, что рейс из Коломбо в Москву отменили из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Пассажиров рейса разместили в гостинице, их обслуживают согласно стандарту авиакомпании. Позже людей пообещали проинформировать о времени вылета в Москву.