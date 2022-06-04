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1 час назад

Дерматолог предупредил о распространенном заболевании на пляже

Lenta.ruиещё 2

С началом сезона отпусков организм становится наиболее уязвим перед кожными заболеваниями, которые распространены на пляже. Какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не испортить себе отдых, в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач-дерматолог Станислав Арканников.

Дерматолог предупредил о распространенном заболевании на пляже
Фото: Oscar Nord / UnsplashOscar Nord / Unsplash

Во время купания в воде редко встречаются кожные заболевания, но в водоемах иногда можно встретить токсины, предупредил о риске заражения врач. «Возможны какие-то вбросы, отходы, которые могут вызывать токсические реакции, начиная от аллергической до токсического проявления. В последнем случае будут высыпания на коже, зуд, покраснение. Если токсическое вещество обжигающее, могут быть и ожоги. Избежать этого можно, если соблюдать все меры предосторожности и купаться только в разрешенных местах», — объяснил специалист.

Одно из самых распространенных кожных заболеваний, которое встречается на пляже, — отрубевидный лишай, отметил Арканников.

Если соблюдать правила гигиены, можно избежать поражения кожи, уверен врач. «Не нужно ложиться на лежак, если перед вами на нем лежал другой человек без полотенца — стоит подождать час, пока солнце ультрафиолетовыми лучами все убьет. Другой надежный способ — использовать свое полотенце. Любые уважающие себя отели дают пляжные полотенца, которые в большей степени служат не для того, чтобы обсушить кожу после купания, а чтобы бросить на лежак», — сказал он.

Ранее россиянам назвали лучшее направление для семейного пляжного отдыха.

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