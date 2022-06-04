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2 часа назад

В Геленджике открыли летний курортный сезон

РИА "ФедералПресс"

Курортный сезон в Геленджике начался с традиционного карнавала. Об этом рассказал глава города Алексей Богодистов.

В Геленджике открыли летний курортный сезон
Фото:  ФедералПресс / Андрей Гусий ФедералПресс / Андрей Гусий

«Геленджик приветствует всех добрых людей! Сегодня мы открываем летний курортный сезон! Мы хорошо потрудились, чтобы подготовить наш курорт к работе с повышенными нагрузками. Мы соскучились по праздникам, потому с большим удовольствием делаем его для людей, для взрослых и детей!» – прокомментировал Алексей Богодистов.

Курортный сезон в Геленджике начинается с традиционного карнавала, а также праздника, который длится в городе-курорте несколько дней.

Ранее стало известно, какая погода будет в курортных городах России.

Новости путешествий,Алексей Богодистов,
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