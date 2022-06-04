В Геленджике открыли летний курортный сезон

Курортный сезон в Геленджике начался с традиционного карнавала. Об этом рассказал глава города Алексей Богодистов.
«Геленджик приветствует всех добрых людей! Сегодня мы открываем летний курортный сезон! Мы хорошо потрудились, чтобы подготовить наш курорт к работе с повышенными нагрузками. Мы соскучились по праздникам, потому с большим удовольствием делаем его для людей, для взрослых и детей!» – прокомментировал Алексей Богодистов.
Курортный сезон в Геленджике начинается с традиционного карнавала, а также праздника, который длится в городе-курорте несколько дней.
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