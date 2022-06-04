В Геленджике открыли летний курортный сезон

«Геленджик приветствует всех добрых людей! Сегодня мы открываем летний курортный сезон! Мы хорошо потрудились, чтобы подготовить наш курорт к работе с повышенными нагрузками. Мы соскучились по праздникам, потому с большим удовольствием делаем его для людей, для взрослых и детей!» – прокомментировал Алексей Богодистов.