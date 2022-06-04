Turkish Airlines не будет возобновлять рейсы в Сочи и на Украину до 31 июля

«Сейчас готовится возобновление полетной программы чартерными перевозками турецкой авиакомпанией. Возможно за счет этого будут дешеветь поездки. Даже если эта тенденция проявится, то это будет в ближайшее время. Потому что, с учетом того, что у нас сейчас резко сократился авиапарк, и мы не можем летать в недружественные страны, хотя Турция и дружественная нам страна, но есть угроза, что наши самолеты там арестуют. Полетная программа из регионов резко сокращена. У нас раньше самолеты летали в Турцию практически из всех городов миллионников. Сейчас нет, поэтому иногда в Турцию даже приходится летать через Сочи», - рассказал он.