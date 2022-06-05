Россиянам назвали бюджетный зарубежный курорт для отдыха этим летом

Турция по-прежнему остается самым излюбленным курортным направлением среди россиян, однако знание ряда нюансов помогут сделать отдых не только приятным, но и бюджетным, читает президент Уральской Ассоциации Туризма Михаил Мальцев.
«Что касается более эксклюзивных отелей, то они цену не изменили. Там по-прежнему высокий спрос»,
- сказал он.
В разговоре с порталом BLITZ+ Мальцев пояснил, что наиболее привлекательной цена на туры в Турцию будет в конце июня, если не будет каких-корректировок с перелетами. Стоимость туров в это время будет примерно 70 тысяч рублей, однако будут предложения и дешевле. Цену сбивают вновь открытые отели, которые стояли закрытыми во время пандемии.