Россиянам назвали бюджетный зарубежный курорт для отдыха этим летом

В разговоре с порталом BLITZ+ Мальцев пояснил, что наиболее привлекательной цена на туры в Турцию будет в конце июня, если не будет каких-корректировок с перелетами. Стоимость туров в это время будет примерно 70 тысяч рублей, однако будут предложения и дешевле. Цену сбивают вновь открытые отели, которые стояли закрытыми во время пандемии.