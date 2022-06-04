«Аэрофлот» временно перестал летать на Шри-Ланку

«Аэрофлот» решил приостановить полёты на Шри-Ланку, после того как власти страны арестовали самолёт перевозчика Airbus A330. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Продажа билетов на остров прекращена. Лайнер «Аэрофлота» 2 июня не смог вылететь в Москву из Коломобо. Оказалось, что воздушное судно арестовали по жалобе лизингодателя Celestial Aviation Trading Limited.

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«"Аэрофлот" приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта», — сообщили в компании.

2 июня самолёт Airbus A330 не смог вылететь в Россию из Шри-Ланка. Сначала рейс переносили, затем отменили.

Оказалось, что полёт запретили власти Шри-Ланки — из-за спора ирландской компании Celestial Aviation Trading Limited и российской авиакомпании. Как писало издание News First, распоряжение будет действовать до 16 июня.

Задержанный самолет в апреле получил российскую регистрацию, но ранее был зарегистрирован на Бермудских островах, отмечал «Интерфакс».

После введения санкций Евросоюза против России за границей арестовали 79 самолётов Boeing и Airbus из примерно 980 в эксплуатации у российских перевозчиков. При этом производители лайнеров ещё в марте прекратили их обслуживание.