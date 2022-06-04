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1 час назад

Режим ограничения полетов на юге России снова продлен

Мария Кимакович

Росавиация сообщила о продлении временного ограничения в некоторые российские аэропорты. Сообщение об этом 4 июня появилось на сайте ведомства.

Режим ограничения полетов на юге России снова продлен
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно сообщению, небо на юге России продолжит оставаться закрытым до 12 июня.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года, 3:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста,

— отмечено в сообщении.

Также российским авиакомпаниям даны рекомендации предлагать пассажирам альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Ставрополя, Волгограда, Минеральных Вод и Москвы.

Ранее россиянам назвали бюджетное направление для туризма.

Новости путешествий,Росавиация,
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