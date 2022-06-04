Режим ограничения полетов на юге России снова продлен

Росавиация сообщила о продлении временного ограничения в некоторые российские аэропорты. Сообщение об этом 4 июня появилось на сайте ведомства.
Согласно сообщению, небо на юге России продолжит оставаться закрытым до 12 июня.
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года, 3:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста,
— отмечено в сообщении.
Также российским авиакомпаниям даны рекомендации предлагать пассажирам альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Ставрополя, Волгограда, Минеральных Вод и Москвы.