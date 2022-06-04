Все отели горного курорта в Сочи году пройдут экосертификацию

Все отели горного курорта "Красная Поляна" к 2025 году пройдут независимую экологическую сертификацию. Она предполагает использование водо- и энергосберегающей техники, организацию раздельного сбора мусора, сообщила ТАСС и.о. генерального директора курорта Яна Перепечаева.

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"Планируется, что все отели курорта пройдут независимую экологическую сертификацию к 2025 году. Уже сейчас на официальном сайте курорта на странице каждого отеля есть блок "Зеленый путь", где гости могут найти информацию о реализуемых в отеле инициативах по снижению воздействия на окружающую среду",

- сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сейчас все девять отелей курорта работают над снижением своего воздействия на окружающую среду. В средствах размещения установили светодиодные лампы и водосберегающую сантехнику, организовывается раздельный сбор бумаги, картона и пластика.

"Кроме того, в соответствии со стратегией устойчивого развития курорт успешно внедрил систему экологически ответственных закупок. Ко многим группам товаров предъявляются требования по наличию экомаркировки. Это уже применимо к бумажной продукции, косметике, к средствам для ежедневной уборки номеров. Мы намерены и дальше трансформировать свой бизнес, чтобы развиваться в гармонии с природой",

- пояснила Перепечаева.

Она добавила, что загрузка курорта в июне составляет 60%, а в июле-августе - порядка 50%. По ее словам, в 2021 году в это время наблюдали аналогичную ситуацию, однако по факту загрузка была выше.