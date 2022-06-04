Бывший отель Trump International открылся с новым названием

Всего месяц бывший отель, принадлежавший структурам Дональда Трампа, отсутствовал на карте американских объектов размещения. 2 июня, он вновь открыл свои двери, правда под новым названием: Waldorf Astoria. Учитывая, как быстро отель вернулся к приему гостей, маловероятно, предполагают эксперты, что в отеле произошло много капитальных изменений. Во всяком случае, фотографии, опубликованные в новостях о повторном открытии, показывают залы с декором, похожим на то, как он выглядел при Трампе.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Правда, размещение в обновленном гранд-отеле под управлением Hilton, принадлежащем CGI Merchant Group, стоит космических денег. В первый месяц после открытия стоимость проживания в отеле Waldorf Astoria составляет более 1 000 долларов США в сутки, если платить деньгами, а не бонусными баллами программы лояльности от «Хилтона». Самая дешевая ночь обойдется в 1 095 долларов США.

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Считается, что переоборудование отеля — большая победа Hilton, поскольку компания получила уникальное выгодное расположение для своего ультра-роскошного бренда Waldorf.

Согласно местным СМИ, люди Трампа получили прибыль от сделки в размере 100 миллионов долларов. При этом не осталось без внимания, что члены иностранных правительств и заинтересованные лица, приезжающие на встречи в Вашингтон, слишком часто бронировали номера именно в этом в отеле в надежде добиться расположения Белого дома, пока администрация Трампа находилась у власти.

Во время пандемии, кстати, загрузка отеля опустилась практически до нуля.

По сообщениям CGI Merchant Group, приобретение объекта стоимостью 375 миллионов долларов является лишь операционной сделкой, поскольку объект — бывшее старое почтовое отделение — принадлежит Администрации США.

Напомним, что реконструкция здания почты стоимостью 200 миллионов долларов завершилась еще до президентства Трампа. А открылся Trump International в качестве отеля аккурат в преддверии выборов 2016 года.

В настоящее время отель Waldorf Astoria располагает 263 номерами и люксами, спа-салоном площадью 900 кв. м. и, главное, находится в нескольких шагах от Белого дома.

Пожалуй, самое заметное изменение, внесенное за последний месяц, связано с появлением фирменного бара Waldorf hotels — Peacock Alley.