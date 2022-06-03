Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+26° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
14 минут назад

«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку

Lenta.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает полеты на Шри-Ланку из-за ареста властями этой страны своего самолета Аэробус A330. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Причиной такого решения названа неблагонадежность властей в обеспечении беспрепятственных полетов бортов российской авиакомпании.

«"Аэрофлот" приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта», — уточнили в пресс-службе.

2 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330 в аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет. Отмечалось, что граждане России покинули аэропорт, их разместили в отеле.

Впоследствии суд Коломбо принял решение задержать вылет самолета до 16 июня. Сообщалось, что застрявшие пассажиры рейса могут быть вывезены в Россию другими самолетами.

Новости путешествий,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители