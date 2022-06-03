«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку

Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает полеты на Шри-Ланку из-за ареста властями этой страны своего самолета Аэробус A330. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Причиной такого решения названа неблагонадежность властей в обеспечении беспрепятственных полетов бортов российской авиакомпании.

«"Аэрофлот" приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта», — уточнили в пресс-службе.

2 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330 в аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет. Отмечалось, что граждане России покинули аэропорт, их разместили в отеле.