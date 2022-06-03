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2 часа назад

Туроператоры рассказали о «космических» ценах на билеты в Анталью

Lenta.ru

Туроператоры рассказали о «космических» ценах на билеты из Москвы в Анталью в ближайшие дни. На это обратил внимание портал «Турдом».

Туроператоры рассказали о «космических» ценах на билеты в Анталью
Фото: lenta.rulenta.ru

Так, из-за повышенного спроса минимальная цена на билеты у Pegas Fly с вылетом 5 июня составляет 66 тысяч рублей. При этом других вариантов на эту дату не нашлось.

При этом билеты из Антальи в Москву стоят в разы дешевле. Например, 4 июня со знаменитого турецкого курорта можно вернуться в российскую столицу за 3,6 тысячи рублей. Причем в эту стоимость у Pegas Fly входит и багаж.

В пределах 6,5 тысячи рублей в ближайшие дни можно улететь из Антальи самолетами турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

В начале июня российским туристам перечислили все возможные способы улететь прямыми рейсами в Турцию из 15 российских городов. Перелеты осуществляют Azur Air, «Аэрофлот», «Азимут», Corendon Airlines, Pegas Fly, Pegasus Airlines, Red Wings, и Turkish Airlines.

Новости путешествий,Turkish Airlines,Red Wings,Аэрофлот,
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