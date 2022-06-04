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56 минут назад

С 14 июня РФ снимает ограничения на въезд для туристов, прибывающих на самолетах

Zab.ruиещё 2

Россия с 14 июня снимает все ограничения на въезд для иностранцев, прибывающих в страну воздушным и морским транспортом. Об этом 3 июня сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Россия снимет ограничения на въезд туристов, прибывающих на самолетах
Фото: pexelspexels

«По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска»,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что коронавирусные ограничения не будут действовать и на граждан Узбекистана, которые приезжают в Россию на поезде.

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