Россия снимет ограничения на въезд туристов, прибывающих на самолетах

Россия с 14 июня снимает все ограничения на въезд для иностранцев, прибывающих в страну воздушным и морским транспортом. Об этом 3 июня сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска»,
- говорится в сообщении.
Отмечается, что коронавирусные ограничения не будут действовать и на граждан Узбекистана, которые приезжают в Россию на поезде.