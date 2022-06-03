Федор Конюхов совершит путешествие на мотопараплане

Амбассадор проекта "Чистая Арктика" Федор Конюхов и мастер спорта международного класса, пилот Игорь Потапкин начнут свой перелет от Белого до Черного моря длиной 3 тыс. км 5 июня. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации губернатора Архангельской области.

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"На одном из этапов российские пилоты планируют пролететь до 500 км без посадки и побить действующий мировой рекорд в 427 км, который принадлежит польскому спортсмену. Путешественники пролетят над Плесецком, Вологдой, Ярославлем, Переславлем-Залесским, Москвой, Тулой, Воронежем и Краснодаром. 12 июня, День России, команда планирует встретить в Москве, а завершится экспедиция 22 июня в Новороссийске",

- пояснили в ведомстве.

Перелет от Белого до Черного моря - начальный этап первого в истории достижения Северного полюса на мотопараплане. Старт новой экспедиции состоится 1 августа. Доставит команду к месту старта, на остров Рудольфа архипелага Земля Франца-Иосифа, и подберет в районе Северного полюса ледокол "50 лет Победы".

Год назад этот ледокол в рамках проекта "Чистая Арктика" доставил Федора Конюхова на льдину, где развернули первую в истории одиночную дрейфующую полярную станцию. Там он занимался научной работой: замерял сейсмическую активность дна Северного ледовитого океана и изучал интенсивность таяния льдов.