Южная Корея отменит карантин для невакцинированных туристов

Власти Южной Кореи упростят правила посещения страны иностранными туристами. В первую очередь, планируется отменить карантин для прибывающих невакцинированных и привитых неодобренными ВОЗ препаратами путешественников. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил премьер-министр страны Хан Док Су во время заседания оперштаба по COVID-19.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«С 8 июня отменяется требование об обязательном карантине для приезжающих непривитых иностранцев, а также тех, кто вакцинирован препаратом, не признанным ВОЗ или Сеулом. Учитывая стабильную эпидемиологическую обстановку и адекватную нагрузку на систему здравоохранения, мы постараемся свести к минимуму и другие действующие ограничения»,

- сказал чиновник.

Кроме того, правительство планирует снять лимит на число международных рейсов, прибывающих в аэропорт Инчхон.

«Сейчас аэрокомплекс не может принимать борта всех авиакомпаний, желающих прилететь в Корею. Но мы планируем изменить эту ситуацию в ближайшее время»,

— добавил премьер-министр.

До 8 июня действуют прежние правила въезда в республику: граждане РФ, вакцинированные российскими препаратами или те, кто не имеет прививки вообще, обязаны по прибытии оставаться 7 дней на карантине. После этой даты - обе категории туристов смогут не соблюдать изоляцию по прибытии. При этом требование о ПЦР-тестах останется: будет необходимо проходить проверку на вирус до вылета и в течение трех дней после пересечения границы.