Четыре новых турмаршрута по Майкопу появятся в Адыгее

"Значимо, что к этой работе подключились общественники, неравнодушные майкопчане, которые запустили несколько волонтерских проектов - "Долина Мые", "Майкоп Евгения Шварца", и они пользуются большой популярностью у майкопчан и гостей города. Поручил Комитету республики по туризму и курортам республики усилить работу в этом направлении, привлечь специалистов, общественников, чтобы вывести на новый уровень туристско-экскурсионную деятельность. Важно, чтобы информация о них была правильно и интересно представлена во время экскурсии",