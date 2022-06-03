Четыре новых турмаршрута по Майкопу появятся в Адыгее

В экскурсионные программы для развития туризма в Адыгее включат четыре новых туристических маршрута по Майкопу, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.
Помимо горной части Адыгеи, где в третьем квартале 2023 года планируется начать строительство всесезонного горного экокурорта "Лагонаки", в туристическую волну власти региона активно вовлекают Майкоп.
"Стараемся равномерно развивать туризм на всех территориях республики, отдельное внимание - республиканской столице, где много исторических мест. Поэтому параллельно с созданием новых рекреационных зон в Майкопе мы постепенно приводим в порядок памятники истории и культуры, формируем экскурсионные маршруты. На данный момент разработаны четыре новых маршрута: "От Ошада до Мэздаха","Древний Майкоп", "Адыгский очаг", "Старинный (архитектурный) Майкоп". Поставил задачу отработать с туроператорами вопрос включения маршрутов в экскурсионные программы, уделить внимание информационной составляющей",
- написал Кумпилов.
Протяженность новых маршрутов по Майкопу составляет от 500 м до 6 км. Каждый из них насыщен историческими памятниками и архитектурными композициями, благодаря чему гости региона могут узнать много новых фактов об истории города.
"Значимо, что к этой работе подключились общественники, неравнодушные майкопчане, которые запустили несколько волонтерских проектов - "Долина Мые", "Майкоп Евгения Шварца", и они пользуются большой популярностью у майкопчан и гостей города. Поручил Комитету республики по туризму и курортам республики усилить работу в этом направлении, привлечь специалистов, общественников, чтобы вывести на новый уровень туристско-экскурсионную деятельность. Важно, чтобы информация о них была правильно и интересно представлена во время экскурсии",
- добавил руководитель региона.
Как ранее сообщала ТАСС руководитель туристско-информационного центра "Адыгея: горы удовольствий" Ольга Иванова, поступает очень много запросов на экскурсии именно из республиканского центра. По ее словам, туристы оценили город с точки зрения удобства для пеших прогулок, близости к термальным источникам, обилия ресторанов и кафе с блюдами национальной и европейской кухни, а также спортивных сооружений. Появились более комфортные места размещения, новые туробъекты повышенного комфорта для более взыскательных гостей.