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1 час назад

Безвизовая для россиян азиатская страна отменит карантин

Даша Краснова

Власти Южной Кореи смягчают не коронавирусные ограничения — с 8 июня отменяется карантин для непривитых туристов. Об этом сообщил премьер-министр республики Хан Док Су. Его слова передает ТАСС.

Безвизовая для россиян азиатская страна отменит карантин
Фото: unsplashunsplash

«До сих пор непривитые лица при прибытии из-за границы проходили семидневный карантин, с 8 июня этой обязанности больше не будет вне зависимости от статуса вакцинации», — заявил премьер.

Для въезда в страну потребуются лишь результаты ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген. Также в течение трех дней после прибытия необходимо сдать дополнительный анализ на коронавирус. Виза для въезда не нужна.

С 8 июня отменяются ограничения в работе международного аэропорта Инчхона в связи с ростом спроса путешествий в Южную Корею.

До этого мы рассказывали, правда ли, что россиянам стало сложнее получать шенгенские визы.

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