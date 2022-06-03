Безвизовая для россиян азиатская страна отменит карантин

Власти Южной Кореи смягчают не коронавирусные ограничения — с 8 июня отменяется карантин для непривитых туристов. Об этом сообщил премьер-министр республики Хан Док Су. Его слова передает ТАСС.

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«До сих пор непривитые лица при прибытии из-за границы проходили семидневный карантин, с 8 июня этой обязанности больше не будет вне зависимости от статуса вакцинации», — заявил премьер.

Для въезда в страну потребуются лишь результаты ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген. Также в течение трех дней после прибытия необходимо сдать дополнительный анализ на коронавирус. Виза для въезда не нужна.

С 8 июня отменяются ограничения в работе международного аэропорта Инчхона в связи с ростом спроса путешествий в Южную Корею.