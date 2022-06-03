Россиян предупредили о росте цен на туры в Египет

Цены на пакетные туры в Египет по сравнению с февралем выросли на 20–50 процентов. Об этом «Известиям» рассказали представители туротрасли.

Отмечается, что почти двукратный рост цен связан как с резкими колебаниями курса валют, так и с дефицитом предложения туров на зарубежном рынке.

«Играет роль и дефицит авиарейсов. Из-за этого традиционно более дешевый в летний сезон отдых в Египте стал стоить дороже, чем весной и осенью», — предупредили россиян представители туроператора Tez Tour.