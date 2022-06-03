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1 час назад

Россиян предупредили о двукратном росте цен на пакетные туры в Египет

Lenta.ru

Цены на пакетные туры в Египет по сравнению с февралем выросли на 20–50 процентов. Об этом «Известиям» рассказали представители туротрасли.

Россиян предупредили о росте цен на туры в Египет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что почти двукратный рост цен связан как с резкими колебаниями курса валют, так и с дефицитом предложения туров на зарубежном рынке.

«Играет роль и дефицит авиарейсов. Из-за этого традиционно более дешевый в летний сезон отдых в Египте стал стоить дороже, чем весной и осенью», — предупредили россиян представители туроператора Tez Tour.

Средняя стоимость недели отдыха на египетских курортах с питанием «все включено» в июне начинается от 50 тысяч рублей на человека — в цену входит перелет, проживание в четырехзвездочном отеле, трансфер и страховка. В феврале аналогичное предложение можно было найти за 40-43 тысячи рублей.

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