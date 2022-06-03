Российским туристам стали доступны круизы из Турции в Грецию

2 июня круизный лайнер Blue Sapphire турецкой компании Selectum Blu Cruises принял в Анталье первых пассажиров в летней навигации 2022 года. На борту туристов встретили шампанским, после чего они отправились в четырехдневный круиз по островам Греции: впереди Миконос, Санторини, Родос.

Фото: TourDom TourDom

Далее лайнер будет делать круизы продолжительностью от 2 до 4 ночей с выходом из турецкого порта Бодрум: запланированы отправления 10, 12, 16 и 19 июня. Программа рассчитана на весь сезон вплоть до конца сентября.

Как сообщили TourDom.ru в ANEX Tour, круизы из Турции продаются в составе турпакетов. Туристы могут отправиться к островам Греции либо до отдыха в турецких отелях, либо уже после него. Поскольку у туроператора появилось больше рейсов в Турцию, рассчитаны также турпакеты с перелетом в Измир в формате «отель + круиз + отель».

Так как в этом году российских туристов из-за санкций перестали принимать компания Costa Cruises и другие бренды из американского холдинга Carnival, количество доступных предложений на рынке значительно сократилось. В Восточном Средиземноморье работает итальянская компания MSC Cruises, у которой есть семидневный маршрут по греческим островам с отправлением из порта Кушадасы. Однако на борт европейского лайнера могут подняться только вакцинированные пассажиры.