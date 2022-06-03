Россияне стали больше переживать за здоровье в путешествиях

Доля россиян, желающих избавиться от переживаний за свое здоровье в путешествиях, выросла на 13 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно из исследования компании «Росгосстрах», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

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В частности, туристы стали чаще интересоваться полисами «эконом» — доля их продаж в июне этого года увеличилась до 87 процентов, в 2021 она составляла 74 процента.

Выяснилось, что большинство тех, кто приобрел онлайн-полисы страхования для путешествий, отправятся в этом году на отечественные курорты — их доля составила 20 процентов. На втором месте по популярности Испания — ее выбрали 14 процентов клиентов «Росгосстраха», на третьем — Турция (семь процентов).