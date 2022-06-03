Россияне стали больше переживать за здоровье в путешествиях

Доля россиян, желающих избавиться от переживаний за свое здоровье в путешествиях, выросла на 13 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно из исследования компании «Росгосстрах», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».
В частности, туристы стали чаще интересоваться полисами «эконом» — доля их продаж в июне этого года увеличилась до 87 процентов, в 2021 она составляла 74 процента.
Выяснилось, что большинство тех, кто приобрел онлайн-полисы страхования для путешествий, отправятся в этом году на отечественные курорты — их доля составила 20 процентов. На втором месте по популярности Испания — ее выбрали 14 процентов клиентов «Росгосстраха», на третьем — Турция (семь процентов).
Отмечается, что средняя стоимость полиса для путешествий составляет от 28 рублей в день на одного человека. Помимо лечения в него входит оплата проезда к месту проживания, визит родственников в больницу, пребывание в гостинице и возмещение прочих расходов, связанных с непредвиденными обстоятельствами.