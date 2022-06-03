На Алтае отремонтируют дорогу к популярным соленым озерам

«Начался ремонт дороги к солёным озёрам, на семикилометровом участке Романово – Гуселетово – Бурановка. Старый слой покрытия уже снят, сейчас укладывают основание из щебня для усиления конструкции дорожной одежды», — рассказали в пресс-службе, указав, что проезжая часть на данном участке будет расширена.