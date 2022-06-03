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13 минут назад

На Алтае отремонтируют дорогу к популярным соленым озерам

Lenta.ru

Власти Алтая приняли решение отремонтировать дорогу к популярным среди туристов соленым озерам. Как уточняет со ссылкой на правительство региона РИА Новости, ремонт планируется завершить к середине июля.

На Алтае отремонтируют дорогу к популярным соленым озерам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Начался ремонт дороги к солёным озёрам, на семикилометровом участке Романово – Гуселетово – Бурановка. Старый слой покрытия уже снят, сейчас укладывают основание из щебня для усиления конструкции дорожной одежды», — рассказали в пресс-службе, указав, что проезжая часть на данном участке будет расширена.

Отмечается, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе намерены отремонтировать семь участков дорог, ведущих к местам отдыха и местным достопримечательностям.

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