Туристам из России разрешили использовать карту «Мир» в Турции

«Министром культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой „Мир“ почти во всех отелях Турции. В Турции уже сегодня значительная часть инфраструктуры принимает карту „Мир“», — сказала Догузова изданию ТАСС.