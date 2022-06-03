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22 минуты назад

Туристам из России разрешили использовать карту «Мир» в Турции

Ura.Ru

Российские туристы могут оплачивать услуги картой «Мир» практически во всех отелях Турции. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Туристам из России разрешили использовать карту «Мир» в Турции
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Министром культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой „Мир“ почти во всех отелях Турции. В Турции уже сегодня значительная часть инфраструктуры принимает карту „Мир“», — сказала Догузова изданию ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не будет вводить ограничения против России, несмотря на санкционную кампанию западных государств. Причинами, в том числе, стали тесные торговые связи с РФ, строительство электростанции «Аккую» и туристические потоки.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Реджеп Эрдоган,Ростуризм,
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