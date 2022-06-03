Россиянка отдохнула в люксовом отеле и назвала это «отдыхом не для всех»

Россиянка побывала в премиальном отеле Египта и объяснила, почему он не подойдет некоторым путешественникам. Ее слова передает портал «Тонкости туризма».

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По словам девушки, она всегда скептически относилась к отдыху в Египте. Вескими аргументами отправиться в поездку стали «уникальное море» и цена тура (178 тысяч на неделю на двоих).

Среди положительных сторон отеля она отметила идеальный ремонт в номерах, развитую инфраструктуру и хорошее питание в ресторане. Но посчитала, что такой отдых не подойдет «фанатам моря».

«Есть особенность, которая понравится не всем: пляжа с пологим входом нет, а длина понтона 800 метров! Если вы любитель поплавать, этот отель вам не подойдет. Но риф неимоверно прекрасен, поэтому я готова пройти его ради подводных красот. Подобного я в других отелях не видела», — призналась читательница портала.

Минусом гостиницы она назвала корпоративные заезды турагентов. Ей «как простому туристу» были некомфортны толпы людей, которых во время завтрака обслуживали без очереди.