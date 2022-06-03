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11 минут назад

Ростуризм запланировал расширить использование карты «Мир» за рубежом

Lenta.ruиещё 6

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ключевым направлением работы ведомства является содействие расширению использования карты «Мир» за рубежом. Ее слова передает ТАСС.

Ростуризм запланировал расширить использование карты «Мир» за рубежом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В этом вопросе мы по своей линии активно работаем с зарубежными партнерами. Рассчитываем, что до конца этого года карту "Мир" будут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян», — сообщила о планах ведомства Догузова.

Также глава Ростуризма рассказала о разговоре с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях республики. Однако при этом туристам все равно рекомендуется на случай необходимости иметь при себе наличные денежные средства.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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