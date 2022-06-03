Самолет из Лондона вылетел пустым, не дождавшись пассажиров

Экипаж рейса Vueling VY6209 просидел в полном составе в самолете более двух часов в ожидании запланированного вечернего вылета, прежде чем командир принял решение лететь порожняком, чтобы успеть во Флоренцию до введения ограничений на полеты гражданской авиации в темное время суток. Напомним, рейс был вечерний.
Всего в Airbus A319 тем вечером должны были полететь 144 пассажира эконом-класса. Испанского перевозчика тут же обвинили в том, что он улетел, бросив людей с билетами на руках из-за нехватки аэропортового персонала.
Время вылета по расписанию было в понедельник в 20:20. Терпения экипажа хватило на 2 часа — самолет все же вылетел в 22:30 и приземлился в Италии в час ночи.
Пассажиры были вынуждены стоять в очередях в течение четырех часов, чтобы просто сдать багаж на стойке Vueling. Когда они все же добрались до своего гейта, представитель авиакомпании сделал объявление: не хватает персонала, чтобы посадить всех на рейс достаточно быстро, поэтому пилоты приняли решение улететь без них.
Как и ряд аэропортов по всей Европе, Гатвик страдает от катастрофической нехватки персонала после массовых сокращений во время коронавирусного простоя.
Некоторые европейские аэропорты, например, амстердамский Схипхол и Дублин, также сообщают о проблемах с набором сотрудников службы безопасности, чтобы соответствовать спросу. Ожидается, что перебои в работе продлятся до конца лета.