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2 часа назад

Туристка побывала в Туапсе и описала его: «Такого ужаса не видела никогда»

Lenta.ru

Российская туристка побывала в Туапсе и после поездки зареклась отдыхать на отечественных курортах. Разочарованиями от отпуска она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка побывала в Туапсе и описала его: «Такого ужаса не видела никогда»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как призналась девушка, от тура «все включено», который обошелся ей в 64 тысячи рублей на двоих, она «ничего заоблачного не ожидала, но такого "сервиса" тоже не могла себе представить». По словам читательницы портала, в отеле кормили несвежими продуктами, а вода была с привкусом «неизвестного происхождения». Также ее расстроил грязный пляж и вонь от водорослей на береговой линии.

«Мусор, заброшка, сараи, частные дома страшного вида. Общий вид бухты на море живописный, но приглядишься и понимаешь масштабы экологической катастрофы. Мне кажется, я такого ужаса даже никогда не видела», — такой фразой описала россиянка бухту Инал, где ей приходилось купаться.

Несмотря на полное отсутствие фруктов и однообразные блюда, туристка посоветовала питаться в отеле, так как за его территорией находилась лишь «куча непонятных забегаловок и ларьков». Тем не менее россиянка похвалила состояние своего номера и выбор алкоголя в баре, предположив при этом, что это «рассчитано на то, чтобы постояльцы напились и забылись».

«Я, конечно, могла себе представить, что будет все простенько, но не до такой степени! Отдых испорчен, желания отдыхать у нас в стране никакого. Все это будет продолжаться до тех пор, пока будет спрос!» — заключила путешественница.

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