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41 минуту назад

Соломоновы острова полностью откроются для туристов с 1 июля

TURIZM.RU

Формально ослабление ограничений означает, что с этой даты — 1 июля — иностранные граждане могут снова въезжать в страну.

Соломоновы острова полностью откроются для туристов с 1 июля
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Однако, ограничительные меры в отношении здоровья сохраняются: все прибывающие путешественники должны сдать отрицательный ПЦР-тест в течение 72 часов до пересечения границы, а уже по прибытии — на это отводится 12 часов — получить отрицательный результат экспресс-теста на антиген.

Далее. Въезд в страну из-за рубежа будет разрешен только тем туристам, которые прошли полный курс вакцинации. Исключение — дети, и то по причине, что они не могут быть вакцинированы.

Нынешний период карантина для международных путешественников составляет 14 дней, но 1 июля он будет сокращен до шести дней. Но это еще не все: после его окончания иностранцам придется оставаться в столице Хониаре до окончания карантинных мероприятий, то есть, еще три дня. После этого предстоит сдать еще один экспресс-тест, и при отрицательном результате можно начинать отдыхать по своему плану.

Более 80 процентов туроператоров, отельеров и персонала курортов Соломоновых островов прошли обучение по программе «Дополнительные меры предосторожности по минимальным стандартам туризма» и внедрили безопасные протоколы по COVID-19 в рамках подготовки к открытию границ.

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