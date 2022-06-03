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39 минут назад

Россиян с задержанного Airbus A330 на Шри-Ланке заселили в отель

Газета.Ru

Россияне, которые не смогли вылететь в Москву из-за того, что их лайнер Airbus A330 был задержан на Шри-Ланке, разместили временно в отеле.

Россиян с задержанного Airbus A330 на Шри-Ланке заселили в отель
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы министерства туризма островного государства. Граждане РФ уже покинули аэропорт, их разместили в отеле. Российская сторона решает вопрос о том, как доставить пассажиров в Москву. На данный момент, рейс перенесен на 3 июня. 2 июня на Шри-Ланке задержали Airbus A330 российских авиалиний на вылете в международном аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это произошло из-за коммерческого спора с лизинговой компанией.

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