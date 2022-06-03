"Аэрофлот" запустил беспосадочные рейсы из Петербурга во Владивосток

Улететь из Петербурга в столице Дальнего Востока, в том числе, можно и по субсидированным тарифам.

"Аэрофлот" начал выполнять регулярные беспосадочные рейсы между Петербургом и Владивостоком. Первый рейс во Владивосток из северной столицы прибыл в четверг, сообщает аэропорт Приморья.

Как уточняется, пока что беспосадочные полеты между Петербургом и Владивостоком будут осуществляться один раз в неделю. Однако позднее их частота возрастет до двух раз в неделю, а для перевозки пассажиров флагманская авиакомпания задействует широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777-300.