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3 часа назад

"Аэрофлот" запустил беспосадочные рейсы из Петербурга во Владивосток

Inc-Newsиещё 1

Улететь из Петербурга в столице Дальнего Востока, в том числе, можно и по субсидированным тарифам.

"Аэрофлот" запустил беспосадочные рейсы из Петербурга во Владивосток
Фото: Inc-NewsInc-News

"Аэрофлот" начал выполнять регулярные беспосадочные рейсы между Петербургом и Владивостоком. Первый рейс во Владивосток из северной столицы прибыл в четверг, сообщает аэропорт Приморья.

Как уточняется, пока что беспосадочные полеты между Петербургом и Владивостоком будут осуществляться один раз в неделю. Однако позднее их частота возрастет до двух раз в неделю, а для перевозки пассажиров флагманская авиакомпания задействует широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777-300.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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