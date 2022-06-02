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44 минуты назад

Канадку сняли с рейса из-за огромной груди

Газета.Ru

Канадская модель Мария Магдалина рассказала, что ее сняли с рейса после посадки в самолет из-за ее 10-ти килограммовой груди. Об этом сообщает The Sun.

Канадку сняли с рейса из-за огромной груди
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был отправился в Даллас. Во время подготовки воздушного судна к взлету бортпроводники попросили девушку снять наушники. Пассажирка не выполнила требование воздушного экипажа и была снята с рейса.

Позже Магдалина рассказала в соцсетях, что ее выпроводили из самолета из-за откровенного внешнего вида и большой груди.

"Пожалуйста, прекратите дискриминацию, пожалуйста, это отвратительно", — написала девушка на своей странице.

Модель потратила более 120 000 фунтов стерлингов на пластические операции, включая увеличение груди, бразильскую подтяжку ягодиц, пересадку жира и пластику носа.

Ранее стало известно, что в США женщина с 60-килограммовой грудью заработала миллионы.

Новости путешествий,Мария Магдалина,
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