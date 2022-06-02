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1 час назад

Туристы раскупили билеты на поезда в Питер на июньские выходные

TourDomиещё 1

Руководитель Комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев отметил в своем телеграм-канале, что в период с 1 по 17 июня между Москвой и Санкт-Петербургом запустят дополнительные поезда, которые совершат более 20 рейсов. В период белых ночей спрос на ж/д билеты в Питер из Москвы и обратно возрастает. Редакция выяснила, какие варианты можно выбрать в июне и по какой цене.

Туристы раскупили билеты на поезда в Питер на июньские выходные
Фото: TourDomTourDom

В первую очередь разбирают наиболее дешевые билеты на поезда с отправлением вечером и ночью. Так, 4 июня заняты кресла по цене 1400 руб. в один конец и полки в плацкарте (2000 руб.). Распроданы билеты на недорогой «Стриж» – сидячие (1100 руб.), места в купе (3100) и СВ (3800).

Уехать в Питер из столицы в этот день пока еще можно удобным вечерним поездом № 30 в 00:15 ч, он прибывает на Московский вокзал в 10 ч утра. Билеты в купе обойдутся в 4 тыс. руб. в один конец. 20-й поезд придет чуть быстрее – в 9 ч, место в купе предлагается за 6300 руб., в СВ – за 7000. Места в плацкарте можно найти на вечернем поезде «Арктика» (от 2500 руб.).

В этом году праздничные выходные в честь Дня России приходятся на 11–13 июня. На первый взгляд перевозки на эти дни много. Однако если туристы захотят попасть в Питер утром 11-го, выбрать будет не из чего. В «Сапсане», выезжающем из Москвы в 6:50, осталось последнее кресло за 6,5 тыс. руб. Нет билетов ни на один из семи вечерних поездов, отправляющихся накануне, 10 июня. Одно-единственное место нашлось лишь в купе «Двухэтажного состава».

Можно долететь в Питер и на самолете. Рейсы с удобным утренним временем вылета 11 июня есть у «Уральских авиалиний» и «Победы» (9 тыс. руб. one way), а также у «Аэрофлота» (10 тыс. руб.).

Новости путешествий,Сергей Корнеев,Уральские авиалинии,Аэрофлот,
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