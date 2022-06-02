Для туристов упрощен доступ на турецкие курорты

2 июня турецкий лоукостер Pegasus Airlines выполнил первый рейс из Москвы в Измир, на котором в этот регион летом вновь будут прилетать организованные туристы из России.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Airbus А320 прибыл в аэропорт назначения в 5:53, на 12 минут раньше запланированного времени. Как выяснил TourDom.ru у пассажиров, ПЦР-тесты на этапе регистрации в Домодедово уже не спрашивали, так как с 1 июня Турция отменила это требование. С минимумом формальностей прошла и встреча рейса в Турции.

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«В аэропорту Измира ПЦР тоже никто не спросил, паспортный контроль пассажиры прошли практически молниеносно. Тут же получили багаж, вышли к автобусам и поехали в Кушадасы. Дорога заняла около часа, и это с учетом наших остановок на “посмотреть”, так как мы везли пресс-тур»,

– рассказала TourDom.ru представитель ANEX Tour Виктория Худаева.

В компании поделились с TourDom.ru таблицей, в которой указано, сколько времени занимает трансфер на туристическом автобусе до Измира и близлежащих курортов Эгейского моря из разных аэропортов.

В частности, с появлением прямого рейса в Измир групповой трансфер на курорт Кушадасы сокращается примерно на 50 минут, так как аэропорт Бодрума расположен гораздо дальше и переезд из него занимал 2 часа. А в Чешме теперь можно добраться не за три с лишним часа, а вдвое быстрее.

Таким образом, рейс в Измир упрощает российским туристам доступ на турецкие курорты Эгейского побережья.

В пресс-службе туроператора пояснили, чем примечателен этот регион, пока еще малоизвестный для гостей из России. «Здесь находится множество исторических мест, руины древних городов, поэтому Эгейское побережье в этой части Турции представляет собой особый интерес для познавательного туризма любителей водных видов спорта, из развлечений тоже есть чем удивить. Например, курорт Кушадасы популярен у дайверов. Здесь можно увидеть останки затонувших судов, и даже подводный город. А для занятий винд- и кайтсерфингом обязательно стоит рассмотреть для отдыха курорт Алачаты», – сообщили в компании.