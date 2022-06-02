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2 часа назад

Раскрыта стоимость зарубежных туров за картами Visa и Mastercard летом

Lenta.ru

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли россиянам оптимальную стоимость зарубежных поездок, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщается на сайте организации.

Раскрыта стоимость зарубежных туров за картами Visa и Mastercard
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, выгоднее всего в «карточный» тур летом можно отправиться с компанией «Веди Групп»: стоимость трехдневной путевки в Узбекистан начинается от 17 тысяч рублей на человека без перелета. Недельная поездка в Сербию обойдется от 24,4 тысячи рублей. Турфирма KMP Group предлагает аналогичные путевки в Узбекистане от 26,3 тысячи рублей.

Дороже стоит отправиться за банковской картой в Армению — цена поездки на шесть дней у PAC Group стартует от 103 тысяч рублей на двоих. В стоимость включен перелет и проживание. Также компания предлагает поездки за банковскими картами в Узбекистан от 103 тысяч рублей на двоих с перелетом на две ночи и в Белоруссию — от 7,3 тысячи рублей на двоих без перелета на один день.

«Русский Экспресс» предоставляет на выбор четырехдневные туры в Узбекистан с перелетом от 34 тысяч рублей на человека и в Армению (на пять дней) — от 42 тысяч рублей.

Ранее в июне россиянам раскрыли два новых способа расплачиваться в поездках за рубежом после ухода с отечественного рынка международных платежных систем Visa и Mastercard. Так, соотечественникам предложили во время путешествий рассмотреть вариант использования сервиса переводов Card-2-Cash.

Новости путешествий,Visa,Ассоциация туроператоров России,
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