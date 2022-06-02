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1 час назад

Пассажирка рейса из Баку пыталась незаконно провезти через Шереметьево украшения на 1,8 млн руб.

Агентство «Москва»

Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили у пассажирки авиарейса из Азербайджана незадекларированные ювелирные украшения на 1,8 млн руб., сообщили в пресс-службе таможни.

Пассажирка пыталась незаконно провезти украшения на 1,8 млн руб
Фото: pixabay.compixabay.com

«В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 56-летней гражданкой Российской Федерации, прибывшей авиарейсом из Баку, незадекларированных ювелирных изделий. Женщина пыталась пересечь «зеленый» коридор и товары не декларировала. К таможенному досмотру пассажирка предъявила чемодан и четыре сумки, в которых среди личных вещей инспектор обнаружил пять ювелирных изделий - два кольца, серьги, колье и браслет», - говорится в сообщении.

Как уточняется, таможенная экспертиза установила, что украшения изготовлены из золота 750 пробы со вставками из драгоценных камней. Стоимость всех задержанных товаров составила 1,8 млн руб.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, входящих в перечень стратегически важных товаров»)», - заключили в пресс-службе.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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