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2 часа назад

Египет упростил правила въезда для туристов

Анна Шутова

Власти Египта упростили правила въезда для иностранных туристов: анкетирование в аэропортах заменили на регистрацию на сайте. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление EgyptAir.

Египет упростил правила въезда для туристов
Фото: unsplashunsplash

Перед въездом в страну туристы должны заранее зарегистрироваться на сайте Visit Egypt и загрузить туда сертификат о вакцинации от COVID-19. Отдыхающие, не прошедшие регистрацию, по приезде должны будут предъявить сертификат о вакцинации, полученный не менее чем за две недели до полета, отрицательный ПЦР-тест или тест на антитела, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

«Этот шаг обеспечит беспрепятственное передвижение пассажиров внутри аэропортов и уменьшит скопление людей в залах терминалов», — заявили в EgyptAir.

Ранее стало известно, что сеть отелей в Египте будет принимать карты "Мир" и рубли.

Новости путешествий,Коммерсант,EgyptAir,
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