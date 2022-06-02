Египет упростил правила въезда для туристов

Власти Египта упростили правила въезда для иностранных туристов: анкетирование в аэропортах заменили на регистрацию на сайте. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление EgyptAir .

Перед въездом в страну туристы должны заранее зарегистрироваться на сайте Visit Egypt и загрузить туда сертификат о вакцинации от COVID-19. Отдыхающие, не прошедшие регистрацию, по приезде должны будут предъявить сертификат о вакцинации, полученный не менее чем за две недели до полета, отрицательный ПЦР-тест или тест на антитела, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.