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2 часа назад

Из Тюмени запустят дополнительные поезда на черноморские курорты

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Тюменцы смогут уехать на черноморские курорты дополнительными рейсами. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Запустят дополнительные поезда на черноморские курорты
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Из Тюмени к Черному морю назначено два дополнительных поезда № 589/590 Тюмень – Имеретинский курорт и № 595/595 Тюмень– Анапа»,

– рассказали в пресс-службе тюменского региона СвЖД.

Также в сторону южного направления запустят дополнительные поезда из Екатеринбурга, Приобья и Перми. За летний сезон планируется перевезти около 330 тысяч пассажиров. В компании «РЖД» следят за спросом на билеты и оперативно включает в составы дополнительные направления.

Оформить билеты и узнать подробную информацию о графике движения поездов тюменцы могут на официальном сайте, через мобильное приложение и железнодорожных кассах. Продажа билетов уже открыта, их возможно приобрести за 90 суток до даты отправления. На данный момент цена билетов на курорты Краснодарского края через сайт «РЖД» составляет от 6 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал о смерти мужчины на железнодорожном вокзале в Тюмени.

Новости путешествий,РЖД,
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