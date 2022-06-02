Во время рейса Нью-Йорк – Рим заснули оба пилота

Серьезное профессиональное нарушение совершили пилоты итальянской авиакомпании ITA Airways. Как сообщает издание Airways Magazine, командир лайнера и второй пилот одновременно уснули в ходе выполнения авиарейса Нью-Йорк – Рим в небе над Францией.

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Сообщается, что диспетчеры Марселя 10 минут тщетно пытались связаться с экипажем. Власти были готовы поднять в небо истребители для выяснения обстоятельств – весной и летом воздушный трафик становится намного интенсивнее, и в случае потери связи с самолетом риск столкновения многократно увеличивается.

В этот раз, однако, все завершилось благополучно: пока члены экипажа спали, основная часть полета прошла на автопилоте. Борт успешно приземлился в пункте назначения, но командира судна уволили за нарушение правил безопасности. Он опротестовывает это решение, утверждая, что в кабине все бодрствовали, а переговорам диспетчеров с экипажем помешали проблемы со связью.

Согласно регламенту, только одному из пилотов при определенных условиях разрешается взять 10-минутный перерыв на сон во время полета.