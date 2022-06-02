Россиянка описала Индию фразой «все оплевано»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова съездила в Индию и раскритиковала страну за большое количество мусора и грязи. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен», описав поездку фразой «все оплевано».

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По словам автора, по улицам Индии гуляют коровы, поэтому туристам приходится постоянно перешагивать через их экскременты. Кроме того, индусы плюют прямо на дороги и тротуары. «Негде ногу поставить, все оплевано! И ты снова пытаешься перепрыгнуть то коровьи лепешки, то эти алые плевки», — заявила она.

Также путешественница рассказала, что однажды видела, как полицейский, ехавший в автобусе, выпил чай, съел пирожок и выбросил мусор в окно.

«Индусам с детства объясняют про Богов, чтобы ребенок вырос верующим гражданином, но ему забыли объяснить элементарные правила поведения в окружающей среде», — осудила местных жителей блогерша.

В заключение россиянка призналась, что еще не полностью осознала свои впечатления от увиденного. «Я реально еще не поняла своих чувств к Индии, еще не разобралась, как сильно мне тут нравится или я просто потихоньку начинаю ненавидеть страну всеми своими мыслями», — подытожила она.