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1 час назад

Новый скоростной поезд доставит пассажиров из Парижа в Берлин за 7 часов

TURIZM.RU

У пассажиров в Европе скоро будет еще больше вариантов добраться из пункта «А» в пункт «Б». Уже в следующем году планируется запустить прямую высокоскоростную железнодорожную линию между Парижем и Берлином.

Новый поезд доставит пассажиров из Парижа в Берлин за 7 часов
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Французский железнодорожный оператор SNCF заявил, что новый маршрут запустят уже в декабре 2023 года. Расстояние между Парижем и Берлином состав TGV с пассажирами преодолеет за семь часов. Сначала на маршруте будет работать один ежедневный поезд, а позже появится дополнительный ночной.

Сегодня SNCF, так же, как и немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn, предлагают высокоскоростное сообщение между Парижем и Франкфуртом, Штутгартом или Мангеймом в Германии, но прямой линии до Берлина из французской столицы нет.

Эксперты отмечают, что запущенные ранее поезда из Парижа в Милан и Барселону стали очень популярными. Зачастую на них просто нет свободных мест.

Тем временем высокоскоростная железнодорожная компания Eurostar вместе с франко-бельгийским оператором Thalys готовятся впервые напрямую соединить Лондон с городами Германии.

Кроме того, в сентябре этого года планируется запуск сервиса EuroNight от шведского оператора SJ, который предоставит пассажирам еще больший выбор направлений при поездках по железной дороге в Европе. Например, ночное сообщение из столицы Швеции Стокгольма в Гамбург в Германии с остановкой в Копенгагене по пути.

Гамбург — важное связующее звено для ж/д сообщения между Лондоном и Стокгольмом. Пассажиры в Лондоне сначала доберутся на существующем поезде до Брюсселя, затем пересядут на поезд до Гамбурга, и, наконец, проведут ночь в EuroNight, чтобы к завтраку следующего дня оказаться в столице Швеции. TURIZM.RU

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