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36 минут назад

Первый прямой рейс в Санкт-Петербург вылетел из Владивостока

РИА "ФедералПресс"

Первый регулярный рейс в Санкт-Петербург вылетел из Владивостока. Boeing 777, который накануне прибыл из северной столицы, проводили «водной аркой».

Первый прямой рейс в Петербург вылетел из Владивостока
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

По случаю запуска прямого рейса в аэропорту Владивостока прошли торжественные мероприятия: была перерезана квасная ленточка, а первый пассажир нового рейса получил памятные подарки от Аэрофлота и владивостокского аэропорта.

Полеты между городами будут выполнять дважды в неделю. Так вылеты из Санкт-Петербурга запланированы по средам и воскресеньям, а из Владивостока – по четвергам и понедельникам. Приморцы смогут приобрести билеты по субсидированным тарифам.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье отметили масочный режим. Новость об этом сообщил сегодня утром губернатор края Олег Кожемяко.

Новости путешествий,Олег Кожемяко,Boeing,Аэрофлот,
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