Первый прямой рейс в Петербург вылетел из Владивостока

Первый регулярный рейс в Санкт-Петербург вылетел из Владивостока. Boeing 777, который накануне прибыл из северной столицы, проводили «водной аркой».

По случаю запуска прямого рейса в аэропорту Владивостока прошли торжественные мероприятия: была перерезана квасная ленточка, а первый пассажир нового рейса получил памятные подарки от Аэрофлота и владивостокского аэропорта.

Полеты между городами будут выполнять дважды в неделю. Так вылеты из Санкт-Петербурга запланированы по средам и воскресеньям, а из Владивостока – по четвергам и понедельникам. Приморцы смогут приобрести билеты по субсидированным тарифам.