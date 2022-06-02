Почему россияне туристы выбирают для отдыха Армению и Кыргызстан

Армения стала самым популярным зарубежным направлением летнего отдыха с детьми. Таковы данные аналитиков сервиса для планирования путешествий. Какие еще города и страны выбирают россияне для путешествий, в эфире телеканала «МИР 24» обсудили с вице-президентом Альянса туристических агентств России Алексаном Мкртчяном.

Фото: Мир24 Мир24

– Чтобы составить этот рейтинг, специалисты сервиса планирования путешествий проанализировали данные бронирования с выездом с 1 июня по 31 августа. Можете предположить, почему именно на Армению пришлось 25% всех международных бронирований российских путешественников с детьми?

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Алексан Мкртчян: Здесь все просто. Безвизовый режим, а также в Армению можно приехать по обычному российскому внутреннему паспорту. А вы знаете, что у нас 85% сограждан не имеют загранпаспорта.

В Армении нет никакого языкового барьера. Все люди от мала до велика говорят на русском языке, понимают русскую речь. Дальше, с Арменией великолепная транспортная логистика. Больше, чем 20 городов РФ имеет прямое авиационное сообщение с Арменией. Лететь достаточно недалеко, ближе, чем в Алмату или Ташкент, особенно для европейской части России.

И цены очень низкие. Например, в центре Еревана в составе мама, папа и ребенок можно покушать в хорошем ресторане без особого спиртного за 3000 рублей. То, что в центре Москвы будет стоить в два-три раза дороже.

– Куда обычно едут россияне с детьми? Во сколько обойдется недельный отдых?

Алексан Мкртчян: Все зависит от того, как купить авиабилеты. В Армению, к сожалению, наземным путем только недавно стало можно попасть. Буквально неделю назад открыли границу с Грузией, и сейчас люди поехали автомобилями. А до этого можно было только самолетом. Билет в Ереван и обратно можно купить и за 10 тысяч рублей, и за 20 тысяч рублей. Это лотерея, и цена зависит от того, из какого города вы вылетаете, и за сколько времени до вылета вы покупаете билет. Если вы покупаете его в последний момент, когда лететь через три дня, то билет будет дорогой. Если вы сейчас покупаете билет на сентябрь, то можно его найти за 10 тысяч рублей. То есть билеты для папы, мамы и ребенка обойдутся в 30 тысяч рублей. А проживание, если не берем центр Еревана, дорогое. Можно найти на окраинах за 2-3 тысячи рублей. В центре – подороже, но это не астрономические суммы. И в любом случае, это будет в три раза дешевле Сочи.

– На втором месте рейтинга Турция, куда туристы с детьми оформили без малого 20% авиазаказов. А на третьем – Кыргызстан с долей почти 16%. С Турцией все понятно, нет вопросов. А как можно объяснить популярность Кыргызстана?

Алексан Мкртчян: Здесь тоже все просто. К сожалению, жители Сибири и Дальнего Востока лишены возможности лететь в ту же Турцию. Из такого города, как Новосибирск, сейчас нет рейсов в Турцию, они скоро планируются. А там дальше Красноярск и Омск, и Иркутск, там вообще большая проблема. А Кыргызстан рядом. Из той же Сибири до Кыргызстана лететь достаточно недолго. Люди летят на Иссык-Куль, некоторые едут автомобилями через Казахстан. Там тоже нет никакого языкового барьера и очень недорого. На Иссык-Куле можно найти проживание за 1500 рублей. От аэропорта ехать 40 минут. Поэтому да, это популярно, но именно среди жителей Сибири. С юга или западных областей России мало кто туда едет.

– Точка притяжения в Кыргызстане – это озеро Иссык-Куль?

Алексан Мкртчян: Да.

– Дальше с огромным отрывом по числу покупаемых билетов идут Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Израиль, Греция, Мальдивы и Узбекистан. Можете объяснить, почему?

Алексан Мкртчян: Давайте честно, российские туристы в Таджикистан почти не едут, за малым исключением. Когда мы говорим о Таджикистане, то туда билеты покупают миграционные рабочие.

А вот почему так много людей едет Мальдивы, понятно. Это единственное, по сути дела, люксовое направление, доступное россиянам. Туда летит прямой рейс из Москвы, самолеты на Мальдивы ежедневно заполняются почти на 100%. Билеты, я вам скажу, на октябрь можно взять за 40-50 тысяч рублей. А вот если вы хотите купить билеты на июнь, то они в два раза дороже и обойдутся в 80-100 тысяч рублей на человека туда-обратно. Тем не менее, учитывая, что конкурентов у Мальдив нет, потому что у нас нет рейсов ни на Сейшелы, ни в Карибский бассейн, ни во Французскую Полинезию. Поэтому все, у кого есть деньги и кто хочет получить люксовый отдых, летят на Мальдивы. Сейчас Мальдивы в России получили монополию на люксовый отдых.

Греция – это одна из немногих стран Шенгена, которая с легкостью дает визы россиянам. Попробуйте получить визу в Данию или Чехию, это невозможно. Или в Германию, в Австрию. Франция сейчас записывает аж на начало сентября, чтобы получить визу. А Греция дает визы – пожалуйста, вы можете получить ее в течение двух-трех недель без всяких проблем. Греция этим летом будет лидером без конкурентов среди шенгенских стран для России.

– Теперь давайте поговорим о летних путешествиях для семей с детьми внутри России. На первом месте по числу бронирований авиа – и железнодорожных билетов выходит Москва. Так происходит всегда или это особенность нынешнего года?

Алексан Мкртчян: Тут два момента. Первый – в Москве резко рухнули цены на проживание. В первую очередь потому, что в этом году вообще не едут иностранцы, особенно из Европы и Америки. И отели высшей категории 4-5 звезд сильно снизили цены. Например, известный отель на Тверской, который цену меньше, чем 15-18 тысяч рублей, не давал, сейчас дает 9-10 тысяч рублей. Цена рухнула почти в два раза. Отели «4 звезды» известных мировых брендов, вроде «Павелецкая», «Таганская», которые стоили 8 тысяч рублей, сейчас можно купить за 3 тысячи в сутки. Это очень привлекательные цены. Люди понимают, что сейчас Москва стала дешевле Сочи, если смотреть отели равной категории равных брендов.

Второй фактор вызван тем, что закрыты многие аэропорты юга России, в частности, в городах Симферополь, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Краснодар. Люди из Восточной Сибири, с Дальнего Востока, из Хабаровска, Владивостока, Читы, Иркутска, Красноярска прилетают в Москву, где садятся на поезд и едут 30-40 часов в те же Анапу, Новороссийск, Симферополь. Москву многие используют как перекладной транзитный хаб.

– На какое время обычно приезжают в столицу с детьми?

Алексан Мкртчян: Как правило, приезжают на 3-4 дня, этого хватает. Многие потом едут дальше в Питер или по Золотому кольцу. За 3-4 дня можно сходить в основные музеи. В ту же Третьяковку, в Пушкинский музей. Можно посетить театры, просто побродить, сходить в парк «Зарядье». В среднем приезжают на 3-4 ночи.

– На второй и третьей строчках рейтинга летних путешествий внутри России с детьми стоят Сочи и Санкт-Петербург. Во сколько обойдется семейный отдых в Сочи на неделю?

Алексан Мкртчян: В Сочи, давайте честно говорить, люди едут не потому, что там замечательно и хорошо, а просто потому, что туда легко попасть. Сочи имеет авиасвязь больше, чем с 50 городами России. И люди с большим удовольствием поехали бы не в Сочи, а в Крым или в Анапу – прекрасное место для семейного отдыха, намного лучше, чем Сочи. Но в Анапу невозможно попасть из условного Красноярска или Иркутска. А в Сочи спокойно летает самолет. И люди вынуждены ехать в Сочи, переплачивать большие деньги. Мы сравнивали цены: тот отель, который в Сочи стоит 10 тысяч рублей в сутки, в той же Ялте стоит максимум 5-6 тысяч рублей. То есть цена в Крыму в два раза ниже, но попасть в Крым по воздуху невозможно.

Что касается Петербурга. На сегодня это вместе с Калининградом – единственная доступная Европа для россиян. К сожалению, из России нет ни одного прямого рейса в Европу. Ни одного, кроме Белграда в Сербии. Люди не могут поехать в Милан, в Париж, в Лондон, в Мадрид. Они едут в Петербург, чтобы увидеть Европу. Петербург по-разному называют. Кто называет его Северный Амстердам, кто-то Северная Венеция. Но, в любом случае, Петербург сравнивают с Европой. Его не сравнивают с Турцией и Египтом. И многие не могут попасть в Лувр, зато могут попасть в Эрмитаж. В Прагу не могут попасть, зато могут попасть в Русский музей. Поэтому Петербург в этом году будет дорогой и очень популярный.

– Что касается юга. Махачкала не вошла в тройку лидеров, но стала в три раза популярнее в этом году. Во сколько обойдется отдых там?