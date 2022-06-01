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1 час назад

«Аэрофлот» запустил рейс из Москвы на курорт в Киргизии

Диана Товсепова

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила новый рейс из российской столицы на расположенный в Киргизии курорт Иссык-Куль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Аэрофлот» запустил рейс из Москвы на курорт в Киргизии
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Полеты будут совершаться на самолетах Airbus A320 по четвергам и субботам.

Первый рейс отправится из Москвы 16 июня в 9:40 (мск), сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Обратный рейс авиакомпании из международного аэропорта Иссык-Куль отправится в тот же день в 18:25 по местному времени. Время в пути по маршруту составит 4,5 часа.

Отметим, что на курорте Иссык-Куль находится популярное у туристов бессточное высокогорное озеро, признанное одним из самых чистых и глубоких на планете. Путешественники отправляются к озеру на джипах, посещают лечебные грязи и источники.

Туристы могут посетить термальные источники и лечебные грязи.

Ранее мы писали о том, почему туристы едут в Киргизию.

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