Турист рассказал, как попасть в Италию из Минска за 6500 рублей

Италия отменила все коронавирусные ограничения на въезд с 1 июня. Больше не понадобятся справки и сертификаты вакцинации. Однако при закрытом для российских перевозчиков европейском небе остается вопрос, как туристам добраться в республику. Редакция TourDom.ru рассмотрела имеющиеся варианты.

Воздушное «окно в Европу» осталось только одно – это рейсы Air Serbia. В июле билет one way в Рим через Белград обойдется в 34 тыс. руб. Кроме того, маршруты в столицу Италии выполняют Etihad Airways через Абу-Даби за 46 тыс. руб., Turkish Airlines – через Стамбул за 85 тыс. руб. и другие.

Аналогичным образом можно прилететь и в Милан. Например, место на рейс на 2 июля авиакомпании Gulf Air из Домодедово через Бахрейн будет стоить около 32 тыс. руб., а все той же Air Serbia из Шереметьево – 35 тыс. руб.

Читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» отмечают, что существует еще один экономичный, хоть и несколько сложный вариант попасть из России в Италию: отправиться сначала в Белоруссию, затем наземным транспортом в Литву.

«Автобус Минск – Вильнюс каждые 2–3 часа, 5 часов с границей в пути, 1600–2000 руб.», – рассказал Александр Москалев.

Далее можно отправиться прямым рейсом местных лоукостеров во многие города Италии, например в Рим с Ryanair за 4500 руб. Таким образом, дорога обойдется в 6500 руб., не считая стоимости проезда до Минска.