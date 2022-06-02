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3 часа назад

Россиянам раскрыли способ добраться до Италии за 6,5 тысячи рублей

Lenta.ruиещё 2

Турист рассказал, как попасть в Италию из Минска за 6500 рублей
Фото: https://www.tourdom.ru/https://www.tourdom.ru/

Российским путешественникам раскрыли бюджетный способ добраться до Италии на фоне закрытия воздушного пространства для отечественных лайнеров из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает портал TourDom.

Для экономии на проезде соотечественникам предложили сначала добраться до Белоруссии, а оттуда отправиться в популярную европейскую страну через Литву. Так, автобус по маршруту МинскВильнюс отправляется из столицы Белоруссии каждые два-три часа. Стоимость билета — 1,6-2 тысячи рублей с человека, время в пути составляет около пяти часов.

Из Вильнюса можно улететь в Рим, например, с ирландским авиаперевозчиком Ryanair за 4,5 тысячи рублей с человека. Таким образом, дорога обойдется в 6,5 тысячи рублей, не считая стоимости проезда до Минска.

При этом специалисты TourDom напомнили, что россиянам для въезда в Литву не требуется предоставления сертификатов вакцинации или тестов на коронавирус.

1 июня Италия сняла все ограничения на въезд иностранных туристов, ранее введенные из-за распространения COVID-19. Теперь отечественные путешественники, прибывающие в европейскую страну, больше не обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации (Green Pass), результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании.

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