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3 часа назад

Стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Египте

Lenta.ru

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали отечественным туристам о заметном снижении стоимости отдыха в Египте в летний период. Об этом сообщается на сайте организации.

Стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Египте
Фото: Christina Rizk / Globallookpress.comChristina Rizk / Globallookpress.com

Стало известно, что отельеры популярной пляжной страны начали предлагать туроператорам скидки на проживание от 20 до 50 процентов. По их словам, это связано с началом низкого летнего сезона, а также желанием владельцев гостиниц увеличить просевший на фоне кризиса с авиасообщением турпоток из России.

Например, сейчас приобрести недельный тур в пятизвездочный Rixos Sharm El Sheikh у компании TEZ TOUR на двоих с вылетом 22 июня из Москвы можно за 200,3 тысячи рублей. Семидневную путевку в гостиницу категории четыре звезды Albatros Aqua Blu Resort туроператор предлагает двоим туристам за 125,5 тысячи рублей.

«Летний Египет — это возможность сэкономить на отдыхе, но при этом отдохнуть так же здорово, как и в зимнем сезоне. Туристы, которые отдыхают в Египте летом, знают, что нестерпимая жара — это больше стереотип, чем правда», — сказал управляющий директор сети отелей Rixos в Египте Эркан Йылдырым.

Ранее российская туристка отправилась в долгожданный отпуск в Египет и описала поездку фразой «разочарование по всем пунктам». Отдыхающая купила тур в один из любимых отелей в Хургаде, в котором она была уже три раза, и заявила, что «кризис не щадит никого» — качество сервиса во многих гостиницах страны очень сильно испортилось.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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