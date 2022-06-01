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49 минут назад

"Аэрофлот" запустил прямые рейсы в Сочи из девяти городов России

Газета.Ruиещё 1

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приступила к выполнению программы прямых полетов из девяти городов России в Сочи, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот" запустил прямые рейсы в Сочи из девяти городов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня стартовала программа прямых полетов Аэрофлота из регионов России в Сочи. Первые рейсы на популярный черноморский курорт вылетели из Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Перми, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Тюмени», — говорится в сообщении.

Так, в компании уточнили, что полеты будут выполняться из девяти пунктов РФ на среднемагистральных лайнерах Airbus A320. Кроме того, они будут ежедневными. С действующим расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что прямые рейсы из пунктов России в Сочи позволят жителям регионов быстро добраться до берега Черного моря, воспользовавшись комфортом и качественным сервисом на борту самолетов Аэрофлота по доступным ценам.

«Программа полетов Аэрофлота из городов России в Сочи — еще больше возможностей для комфортных путешествий и еще одно решение авиакомпании, направленное на развитие внутреннего туризма и повышение связанности регионов», — отмечается в сообщении.

Ранее «Аэрофлот» запустил новый рейс из Москвы на расположенный в Киргизии курорт Иссык-Куль. Полеты будут совершать на самолетах Airbus A320 по четвергам и субботам, а первый рейс отправится 16 июня в 9:40 (мск).

Новости путешествий,Аэрофлот,
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