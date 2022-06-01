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53 минуты назад

На курорте "Эльбрус" до июля продлен горнолыжный сезон

Inc-News

На курорте "Эльбрус" до июля продлен горнолыжный сезон. Покататься на горных лыжах можно будет в течение всего первого месяца лета. На курорте открыт и летний сезон, в который вошли высокогорные восхождения, альпинизм, конные прогулки и трекинг. Источник фото: freepik.comНа курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии горнолыжный сезон продлен до июля.

На курорте "Эльбрус" до июля продлен горнолыжный сезон
Фото: freepik.comfreepik.com

"Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" продлили до июля. Любители активного спорта могут посетить курорт и прокатиться по самой высокогорной трассе в стране — Гарабаши-Мир", — приводит "Интерфакс" сообщение регионального министерства курортов и туризма.

Кроме того, в республике открыт и летний сезон. На курорте "Эльбрус" доступны высокогорные восхождения, альпинизм, трекинг и конные прогулки. А в августе анонсировано массовое восхождение "Эльбрусиада-2022". Планируется, что на Эльбрус одновременно взойдут 100 человек со всех уголков России.

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