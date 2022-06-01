На курорте "Эльбрус" до июля продлен горнолыжный сезон. Покататься на горных лыжах можно будет в течение всего первого месяца лета. На курорте открыт и летний сезон, в который вошли высокогорные восхождения, альпинизм, конные прогулки и трекинг. Источник фото: freepik.comНа курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии горнолыжный сезон продлен до июля.