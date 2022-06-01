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14 минут назад

Средняя продолжительность летнего отдыха россиян сократилась

Inc-News

В новых экономических обстоятельствах россияне не позволяют себе слишком долго нежиться на пляжах.

Средняя продолжительность летнего отдыха россиян сократилась
Фото: freepikfreepik

Согласно анализу отечественных туроператоров, в этом году наблюдается повышенный спрос на более короткие путевки на курорты.

Россияне все чаще ищут вместо стандартных туров недельные или еще даже более короткие поездки к морю.

В среднем же, если прошлым летом средняя продолжительность летнего пляжного отдыха наших граждан составляла двенадцать дней, сейчас она снизилась до десяти дней.

Эксперты связывает это с неопределенной экономической ситуацией в стране, боязнью граждан потерять работу или доходы, а также общей тревожностью на фоне происходящих в мире геополитических событий.

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