Средняя продолжительность летнего отдыха россиян сократилась

В новых экономических обстоятельствах россияне не позволяют себе слишком долго нежиться на пляжах.
Согласно анализу отечественных туроператоров, в этом году наблюдается повышенный спрос на более короткие путевки на курорты.
Россияне все чаще ищут вместо стандартных туров недельные или еще даже более короткие поездки к морю.
В среднем же, если прошлым летом средняя продолжительность летнего пляжного отдыха наших граждан составляла двенадцать дней, сейчас она снизилась до десяти дней.
Эксперты связывает это с неопределенной экономической ситуацией в стране, боязнью граждан потерять работу или доходы, а также общей тревожностью на фоне происходящих в мире геополитических событий.