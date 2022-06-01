Туристы в недоумении от цен на туры в Турцию

Представители туристических агентств рассказали TourDom.ru, что туристы отошли от первого шока, вызванного резким ослаблением рубля относительно доллара и евро и скачком рублевых цен на туры. Многие оплачивают туры на новых условиях, однако о полном восстановлении продаж говорить пока рано.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Когда курс поднялся на 6, а потом еще на 2 руб. (относительно доллара. – Ред.), бронирования у нас упали в 4 раза, – говорит руководитель сети турагентств “Розовый слон” Алексан Мкртчян. – Сейчас внутренние котировки у туроператоров снизились и продажи восстанавливаются, я это вижу по вчерашнему и сегодняшнему дню. В принципе они уже достигли уровня, который был неделю назад».

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Однако некоторые туристы до сих пор не могут определиться, как им быть: покупать тур сейчас или подождать более выгодного курса. Как объясняет турагент Наталья Котельникова, причина в том, что в рублевые цены хоть и снизились, но все еще остаются высокими.

Например, тур на неделю в июле с размещением в Zena Resort Hotel 5* (Кемер) на взрослого и ребенка 25 мая можно было забронировать за 99 тыс. руб. 30 мая цена на аналогичный тур подскочила до 116, а на следующий день снизилась до 108. Стоимость отдыха в Sailor Beach Club 4* на том же курорте выросла с 105 до 128 тыс., а сейчас 8-дневный тур стоит 119 тыс.

Как отмечают турагенты, в период «валютной чехарды» плюс к карме получили компании, державшие внутренние курсы как можно ближе к официально установленному ЦБ. Например, тур на троих в отель Rox Royal Hotel 5* в Кемере с вылетом в начале июня у Библио-Глобуса можно было купить за 217 тыс. руб., в то время как у других компаний он стоил 415 тыс. плюс топливный сбор. Crystal De Luxe Resort & Spa 5* у БГ предлагался за 264 тыс. руб. против 442 тыс. у его конкурентов.

«Мы бронировали у этого поставщика, поэтому у нас продажи и не прекращались»,

– говорит один из турагентов.

Судя по обсуждению в телеграм-канале «Крыша ТурДома», туристы и турагенты не понимают, по каким принципам сейчас строится ценообразование, так как стоимость туров иногда растет, несмотря на тренд к укреплению рубля. «Вчера тур был 280 тыс. руб., сегодня он же под 400». «Цены очень быстро растут. Непонятно, от какого курса они считают», – пишут пользователи. У некоторых поставщиков прайсы выросли даже в валюте, из чего наблюдатели делают вывод: туроператоры стараются отбить потери.