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21 минуту назад

Туристы смогут купить единый билет в Крым

РИА "ФедералПресс"иещё 1

«На курорты Крыма россияне смогут добраться с помощью комбинированных поездку по единому билету. «ФедералПресс» узнал, в чем его преимущество.

Туристы смогут купить единый билет в Крым
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Пассажиры могут оформить билет «поезд + автобус» в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте или в приложении ОАО «РЖД», – сообщают АТОР.

Например, один из популярных маршрутов в Крым из Сочи через Анапу, актуален в условиях закрытого неба. Если поездка на поезде из Сочи в Симферополь занимает от 18 до 20 часов, то с пересадкой в Анапе на автобус можно добраться на несколько часов быстрее. Но теперь туристы могут купить вместо двух билетов один.

Это стало возможным благодаря национальному проекту. Кроме того, расписание автобусов синхронизировали с расписанием поездов. От ЖД-вокзала Анапы в Симферополь можно будет три раза в день уехать на автобусе в 8:20, 12:45 и 16:40. Прибытие на железнодорожный вокзал Симферополя в 13:50, 18:15 и 22:10 соответственно. Одним из преимуществ единого билета станет цена, так из Москвы в Симферополь единый билет стоит от 5,1 тысяч рублей.

Подробно узнать о своем маршруте и цене можно по горячей линии: 8 (800) 600-1-006. В АТОР считают, что многие будут добираться до Крыма на автомобилях.

Новости путешествий,Федеральная пассажирская компания,РЖД,
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