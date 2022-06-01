Упрощен порядок получения льготных путевок на курорты

В Москве с 1 июня начал работать упрощенный порядок получения льготных путевок на курорты и в санатории. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. Об этом сообщает ФАН.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Заявителю нужно указать ФИО, паспортные данные, регистрацию в столице, а также документы, подтверждающие право на льготу.

Право на получение бесплатной путевки имеют в том числе ветераны войны и труда, инвалиды, неработающие пенсионеры.