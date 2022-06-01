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1 час назад

В Москве упростили порядок получения льготных путевок на курорты

RT на русском

В Москве с 1 июня начал работать упрощенный порядок получения льготных путевок на курорты и в санатории. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. Об этом сообщает ФАН.

Упрощен порядок получения льготных путевок на курорты
Фото: pixabay.compixabay.com

Заявителю нужно указать ФИО, паспортные данные, регистрацию в столице, а также документы, подтверждающие право на льготу.

Право на получение бесплатной путевки имеют в том числе ветераны войны и труда, инвалиды, неработающие пенсионеры.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Сергей Собянин,Российский союз туриндустрии,
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